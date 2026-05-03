الانضباط العراقية تعاقب رئيس رابطة الزوراء وتنذر لاعبين من دهوك

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، معاقبة رئيس رابطة نادي الزوراء، وتوجيه إنذار إلى اثنين من لاعبي نادي دهوك، على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة الفريقين في دوري نجوم العراق.

وذكر الاتحاد، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللجنة عقدت اجتماعاً لمناقشة تقريري مراقب المباراة والمنسق الأمني الخاصين بمواجهة الزوراء ودهوك، التي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب الزوراء.

وأشار التقرير إلى أن لاعب دهوك مراد محمد قام بإشارة غير رياضية باتجاه جمهور الزوراء بعد تسجيل هدف في الدقيقة 88، ما استدعى ردة فعل من رئيس رابطة الزوراء أمير المالكي، تمثلت بتوجيه ألفاظ مسيئة للاعب.

وأضاف أن بعض مشجعي الزوراء، يتقدمهم رئيس الرابطة، تهجموا لفظياً على اللاعب عقب المباراة، قبل تدخل الجهات الأمنية ونقل أربعة مشجعين بعد تقديم شكوى رسمية من اللاعب.

كما قررت اللجنة توجيه إنذار إلى لاعبي دهوك محمد داود وصفاء هادي، لعدم حملهما الباجات التعريفية، بحسب البيان.