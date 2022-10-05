الاندية العراقية للقوس والسهم تحصد رقماً ملفتاً من الأوسمة في البطولة العربية

شفق نيوز/ انطلقت بطولة الاندية العربية الثانية للقوس والسهم في مدينة المنستير التونسية بمشاركة 16 نادياً عربياً، وتستمر لغاية 8 من هذا الشهر.

وقال رئيس الاتحاد العراقي سعد المشهداني لوكالة شفق نيوز، إن اليوم الاول شهد تتويج الاندية العراقية بعدد من الاوسمة الملونة بعد تقديمهم لمستويات متميزة.

واضاف ان اللاعبة فاطمة سعد من نادي الخطوط حصلت على ثلاث ذهبيات، كما حصل علي حمد كاظم من نادي امانة بغداد على ثلاث اوسمة ذهبية، بينما نالت رند سعد من نادي الخطوط على ذهبية وفضيتين، في حين نال اسحاق ابراهيم من نادي الخطوط على ثلاثة اوسمة برونزية، وحصلت اللاعب زينب عصام من نادي الوحدة الرياضي على ثلاث اوسمة نحاسية، بينما حصل اللاعب محمد محسن الكعبي من نادي المشاهدة على برونزية واحدة، وفي منافسات الناشئين حصل عبد الله سعد من مركز فاطمة التدريبي على فضية وبرونزيتين.

واشار الى ان البطولة مازالت مستمرة ومن المقرر لها ان تنتهي يوم الجمعة المقبل.