الاندية العراقية في بورصة التعاقدات للموسم الجديد والطلبة يوقع للاعبين بالجملة

شفق نيوز/ تتواصل تعاقدات الاندية العراقية تعاقداتها مع لاعبين جدد لتمثيل فرقها الكروية للموسم 2022-2023.

وجددت ادارة نادي الزوراء عقدها مع المحترف الموريتاني الحسن حويبيب لموسم آخر، وكذلك مع اللاعب حسام كاظم، بينما وقع كل من حسن عاشور رسمياً واحمد عبد الحسين ايضا لتمثيل النوارس لموسم واحد.

بينما تعاقدت ادارة نادي القوة الجوية مع المدافع ابراهيم خلف قادما من صفوف فريق القاسم لموسم واحد.

وانهى نادي الشرطة العراقي عقد المحترفين بعد اتفاقه مع الجزائري أكرم جحنيط قادما من وفاق سطيف الجزائري لموسم واحد.

اما نادي الطلبة فشهد جملة من التعاقدات والتجديدات مع لاعبين، اذ تم التوقيع مع المحترف النيجيري مايكل أوكورو إيب على كشوفات النادي قادما من الدوري النيجيري الممتاز، كما تم التوقيع مع المحترف الكاميروني أونو جونيور لموسم واحد، والتعاقد مع الحارس وليد عطية، ومع اللاعب هاوري انور لثلاث مواسم قادماً من نادي نوروز، ومع الموهوب الحارث حاتم لمدة موسمين ، وتم التحديد مع اللاعب علي قاسم لموسمين ايضا.

بينما تعاقدت ادارة نادي الحدود مع المحترف الاردني احمد الصغير لموسم واحد، ومع المهاجم مصطفى محمود قادماً من فريق نفط الوسط لموسم واحد ايضا .

وسمت ادارة نادي الحدود الكابتن علي حسين جليل مدرباً لحراس مرمى فريقها الكروي .