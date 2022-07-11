سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاندية العراقية في بورصة التعاقدات للموسم الجديد والطلبة يوقع للاعبين بالجملة

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-11T13:03:05+0000
الاندية العراقية في بورصة التعاقدات للموسم الجديد والطلبة يوقع للاعبين بالجملة

شفق نيوز/ تتواصل تعاقدات الاندية العراقية تعاقداتها مع لاعبين جدد لتمثيل فرقها الكروية للموسم 2022-2023.

وجددت ادارة نادي الزوراء عقدها مع المحترف الموريتاني الحسن حويبيب لموسم آخر، وكذلك مع اللاعب حسام كاظم، بينما وقع كل من حسن عاشور رسمياً واحمد عبد الحسين ايضا لتمثيل النوارس لموسم واحد.

بينما تعاقدت ادارة نادي القوة الجوية مع المدافع ابراهيم خلف قادما من صفوف فريق القاسم لموسم واحد.

وانهى نادي الشرطة العراقي عقد المحترفين بعد اتفاقه مع الجزائري أكرم جحنيط قادما من وفاق سطيف الجزائري لموسم واحد.

اما نادي الطلبة فشهد جملة من التعاقدات والتجديدات مع لاعبين، اذ تم التوقيع مع المحترف النيجيري مايكل أوكورو إيب على كشوفات النادي قادما من الدوري النيجيري الممتاز، كما تم التوقيع مع المحترف الكاميروني أونو جونيور لموسم واحد، والتعاقد مع الحارس وليد عطية، ومع اللاعب هاوري انور لثلاث مواسم قادماً من نادي نوروز، ومع الموهوب الحارث حاتم لمدة موسمين ، وتم التحديد مع اللاعب علي قاسم لموسمين ايضا.

بينما تعاقدت ادارة نادي الحدود مع المحترف الاردني احمد الصغير لموسم واحد، ومع المهاجم مصطفى محمود قادماً من فريق نفط الوسط لموسم واحد ايضا .

وسمت ادارة نادي الحدود الكابتن علي حسين جليل مدرباً لحراس مرمى فريقها الكروي .

related

قرعة في المتناول لريال مدريد وليفربول وصدام ناري بين رونالدو وميسي

Date: 2021-12-13 11:16:45
قرعة في المتناول لريال مدريد وليفربول وصدام ناري بين رونالدو وميسي

أزمة صحية تدخل "عبد الخالق مسعود" المستشفى

Date: 2022-05-09 11:26:12
أزمة صحية تدخل "عبد الخالق مسعود" المستشفى

اتحاد الكرة يتباحث مع ادفوكات ابعاد عدد من لاعبي المنتخب والاستعانة بالأولمبي

Date: 2021-10-13 06:11:00
اتحاد الكرة يتباحث مع ادفوكات ابعاد عدد من لاعبي المنتخب والاستعانة بالأولمبي

يحيى علوان يدخل على خط تغيير كاتانيتش ويؤشر تخبطاً

Date: 2021-06-17 07:01:07
يحيى علوان يدخل على خط تغيير كاتانيتش ويؤشر تخبطاً

شامل كامل يكشف لشفق نيوز "كواليس" اجتماع خليجي: موقف الإمارات كان مفاجئاً

Date: 2022-06-30 10:05:10
شامل كامل يكشف لشفق نيوز "كواليس" اجتماع خليجي: موقف الإمارات كان مفاجئاً

عضو باتحاد الكرة العراقي غاضب من الكاظمي: ارتكبنا خطأ جسيماً باعتمادنا عليك

Date: 2022-03-19 10:27:47
عضو باتحاد الكرة العراقي غاضب من الكاظمي: ارتكبنا خطأ جسيماً باعتمادنا عليك

العراق يتعادل أمام اليمن سلبياً ببطولة الخليج

Date: 2019-12-02 18:22:23
العراق يتعادل أمام اليمن سلبياً ببطولة الخليج

انتهت الحكاية.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي

Date: 2021-08-10 10:05:27
انتهت الحكاية.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي