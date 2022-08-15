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الاندية العراقية تواصل صفقاتها في "سوق التعاقدات" استعدادا للدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-15T10:21:07+0000
الاندية العراقية تواصل صفقاتها في "سوق التعاقدات" استعدادا للدوري الممتاز

شفق نيوز/ تواصل وكالة شفق نيوز متابعتها لسوق تعاقدات أندية الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، حيث تتسابق الأندية على ضم اللاعبين المحترفين العراقيين والأجانب.

واعلنت ادارة الشرطة عن تعاقدها مع لاعب الميناء أحمد يحيى، وتم توقيع كشوفات عقده رسمياً لتمثيل كرة "القيثارة" في الموسم المقبل، بينما جدد مدافع الشرطة اللاعب فيصل جاسم للفريق لموسم آخر.

ووقع لاعب القوة الجوية سامح سعيد لكشوفات نادي زاخو لموسم واحد، وكذلك التحق المدافع علي حسن إلى فريقه القوة الجوية بعد انتهاء فترة إعارته مع نادي القاسم.

بينما تعاقدت ادارة نادي نفط الوسط مع المحترف اليمني ناصر حمودة لموسم واحد قادماً من نادي الميناء.

في حين جدد ثلاثي نادي النفط ليث تحسين، وعلي رحيم، وعلي محسن، والحارس مصطفى طارق لموسم آخر.

واخيراً تعاقدت ادارة نادي القاسم مع المهاجم المحترف السنغالي تيدان كمارا لموسم واحد قادماً من نادي نزوى العماني.

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