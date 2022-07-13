الاندية العراقية تجري تنقلات بين لاعبيها استعداداً للموسم المقبل

شفق نيوز/ تعاقدت عدد من الاندية العراقية، يوم الأربعاء، مع عدد من اللاعبين لتمثيل فرقها للموسم 2022 - 2023.

وانضم المهاجم مهند عبد الرحيم رسمياً لصفوف القوة الجوية قادماً من نادي نفط الوسط، كما انضم لفريق القوة الجوية ايضاً المدافع علاء مهاوي قادما من فريق الزوراء، فيما جدد منتظر عبد الأمير الولاء لكتيبة الصقور.

وعزز مصطفى مؤيد صفوف نفط الوسط قادما من القوة الجوية لتمثيله لموسم واحد. في حين عزز اللاعب احمد حسن مكنزي رسمياً صفوف نادي اربيل قادمآ من الزوراء لتمثيل فريقه المروي لموسم واحد.

وتعاقد الزوراء مع اللاعب أسعد عبد الله قادماً من الديوانية، فيما ابلغ الجهاز الفني لنادي الزوراء اللاعبان حيدر احمد و عباس قاسم بالتمسك بخدماتهما وعدم الاستغناء عنهما لموسم آخر.

وقدم الزوراء اللاعب حسن عبد الكريم قوقية لوسائل الاعلام اليوم ليوقع العقد بشكل رسمي بعد وصول فلاح حسن رئيس النادي للعراق بعد انتهاء اجازته قادماً من امريكا .

واكدت ادارة نادي الشرطة ان اللاعب مصطفى محمد معن ما زال مرتبطاً بعقد يمتد الى الموسم المقبل مع نادي الشرطة ولا صحة لانتقاله الى فريق القوة الجوية .