الاندية العراقية تجدد وتتعاقد مع لاعبين محترفين لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعاقدت وجددت اندية عراقية مع لاعبين لتمثيل فرقها الكروية لدوري نجوم العراق للموسم 2024-2025.

وقد جددت ادارة نادي القوة الجوية عقدها مع اللاعبين وهم كل من: حمود مشعان ، ورسلان حنون ، بينما تعاقدت مع اللاعب محمد قاسم نصيف قادماً من اربيل.

وكانت إدارة نادي القوة الجوية منحت الصلاحيات كافة للمدرب الجديد القطري وسام رزق، باختيار اللاعبين المحليين وكذلك اللاعبين المحترفين.

كما جددت الهيئة الادارية لنادي الكرخ عقد لاعبي فريق القدم وهم: عمر نوري ، وجعفر عبيس، واحمد صلاح، ومجتبى صالح، وحسن علي برهي، ويونس غني، ومحمد عبد الرحمن عياضية، والمحترف ليانديرسون.

بينما عزز نادي الحدود دفاعاته باللاعب احمد عبد الرضا قادماً من فريق النفط .

وظفر الحدود بخدمات المهاجم البرازيلي باولو فكتور ليعزز خط هجومه تحضيراً للموسم المقبل .

كما عزز الحدود خط وسطه بالمحترف الكولومبي هارلين سواريز ، قادماً من فريق كوكوتا ديبورتيفو .