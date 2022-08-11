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الاندية العراقية تتنافس في "سوق التعاقدات" استعدادا للدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-11T10:30:38+0000
الاندية العراقية تتنافس في "سوق التعاقدات" استعدادا للدوري الممتاز

شفق نيوز/ تواصل وكالة شفق نيوز متابعتها لـ"سوق التعاقدات" لأندية الدوري العراقي الممتاز، حيث تتسابق الأندية على ضم اللاعبين المحترفين العراقيين والأجانب.

وأعلنت إدارة نادي القوة الجوية يوم الخميس، تعاقدها مع المهاجم الكونغولي كريس موغالو لينضم لصفوف الصقور قادما من فريق سيمبا التنزاني.

كما جددت إدارة نادي اربيل عقدها مع لاعبها المخضرم كوسرت بايز الذي جدد الولاء لموسمين اخرين لاربيل .

وجدد نادي نفط البصرة لموسم اخر لكل من اللاعبين عبد الله محسن ومصطفى هادي احمد وحيدر مجيد وعلاء رعد وحيدر احمد .

وتعاقدت ادارة نادي الزوراء مع مدرب اللياقة التونسي أيمن الحبيبي لموسم واحد.

وتعاقدت الهيئة الإدارية لنادي النجف الاشرف الرياضي مع الكابتن ماجد نجم بصفة مستشار فني لمدرب النادي.

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