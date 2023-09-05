الاندية العراقية تتعاقد مع لاعبين محترفين ومحليين استعدادا للموسم الجديد

شفق نيوز/ أعلنت عدد من الاندية العراقية، يوم الثلاثاء، تعاقدها مع لاعبين محترفين ومحليين لتمثيلها في الموسم المقبل.

ووقعت ادارة نادي الزوراء على كشوفات اللاعب المحترف اسكندر شيحي قادماً من جمعية الاولمبي الباجي التونسي لتمثيل النادي في دوري المحترفين لموسم واحد. كما اتفقت ادارة الزوراء مع المهاجم الشاب السنغالي لامين جونيو من مواليد 2001.

ووقع حارس مرمى المنتخب الأولمبي رضا عبد العزيز رسميا لفريق نادي النجف لتمثيله للموسم الكروي المقبل.

كما وقع اللاعب احمد نور رسميا على كشوفات نادي النجف لتمثيله للموسم الكروي المقبل قادما من نادي القاسم.

وعزز نادي النجف صفوف فريقه الكروي بلاعب خط الوسط المالي "ماكان سامابالي" لموسم واحد .

كما تعاقد لاعب المنتخب الأولمبي النيجيري (اكركيت أودوم ) رسميا مع النجف لتمثيله للموسم الكروي قادما من نادي سان شاين النيجيري.

واللاعب النيجيري من مواليد 2003 وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري النيجيري للموسم الماضي.

وتعاقدت ادارة نادي نفط ميسان مع محترف نادي القادسية السعودي الإيفواري سواليو كواتارا لتمثيل كرة النادي لموسم واحد.

وجدد اللاعب وائل عبد الحسين رحلة جديدة مع نادي نفط لبصرة لتمثيل فريقه الكروي موسم آخر.