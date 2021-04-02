الاندية العراقية الممتازة تعرض شروطها على الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم

شفق نيوز/ انهى ممثلو الاتحاد الدولي والاسيوي، اليوم الجمعة، اجتماعهما مع خمسة عشر عضو هيئة عامة لاتحاد الكرة والذين يمثلون الأندية التي تلعب بالدوري العراقي الممتاز.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن الاندية اتفقت على عدة نقاط تم تسليمها للجنة الاتحادين الدولي والآسيوي في ختام اجتماع اليوم الذي عقد ببغداد.

وأضاف مراسلنا أن النقاط تم التوقيع عليها من قبل الاندية الـ 15 بغية إيصالها من قبل اللجنة المتواجدة في بغداد للاتحادين الدولي والآسيوي.

ولفت إلى أن أهم النقاط كانت هي: إجراء انتخابات اتحاد كرة القدم العراقي وفق نظام 2017، تأجيل المناقشة والتعديل والمصادقة على النظام الأساسي للاتحادات الفرعية واجراء انتخاباتها بعد انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد، فضلا عن تشكيل لجنة انتخابات، وكذلك لجنة استئناف مستقلتين من خارج أعضاء الهيئة التطبيعية على أن تصوت عليها الهيئة العامة وذلك لضمان حيادية الانتخابات.

وتابع مراسلنا بسرد النقاط التي وقع عليها ممثلو الاندية؛ حيث طالبوا بعدم تأجيل موعد الانتخابات الذي حدده الاتحاد الدولي في رسالته الاخيرة في في الثلاثين من حزيران المقبل وإجرائها في موعدها.