"الانتقالات الشتوية"..  أندية دوري نجوم العراق تواصل تعزيز فرقها

شفق نيوز- بغداد

أنجزت أندية دوري نجوم العراق لكرة القدم تعاقداتها رسمياً خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتعزيز صفوفها بلاعبين محليين ومحترفين استعداداً لاستكمال الموسم الكروي الحالي، في خطوة تعكس حرص الأندية على المنافسة بقوة في الجولات المتبقية.

وأعلن نادي النجف تعاقده رسمياً مع اللاعب علي حيدر، لتمثيل فريقه الكروي خلال فترة الانتقالات الشتوية، قادماً من نادي الطلبة، في خطوة تهدف إلى دعم صفوف الفريق في الاستحقاقات المقبلة بدوري نجوم العراق.

كما عزز نادي النجف صفوفه بالتعاقد مع حارس المرمى الأردني محمد العمواسي، الذي انضم بشكل رسمي لتمثيل الفريق في مركز حراسة المرمى.

ويملك العمواسي، تجربة مميزة، إذ مثل نادي الفيصلي الأردني لمدة موسمين وحقق معه عدة ألقاب محلية، قبل أن يعود إلى نادي السلط مطلع الموسم الماضي، والذي كان محطته الأخيرة قبل الاحتراف مع النجف.

وفي سياق متصل، التحق لاعب المنتخب السوري سيمون أمين، بصفوف نادي الموصل، قادماً من نادي أوربرو السويدي، لتمثيل الفريق في الجولات المتبقية من دوري نجوم العراق للموسم الحالي.

من جانبه، أعلن نادي الزوراء، عن حسم عدة تعاقدات رسمية مع لاعبين محترفين، حيث أكد توقيع عقده مع اللاعب المغترب الكسندر أورها، لتمثيل الفريق فيما تبقى من منافسات الموسم.

كما وقع لاعب المنتخب الأردني ونادي الوحدات، عامر جاموس، عقده رسمياً مع نادي الزوراء بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية، ليكون أحد عناصر الفريق خلال ما تبقى من مباريات دوري نجوم العراق.

كما أكدت إدارة الزوراء أيضاً تعاقدها مع اللاعب الكاميروني كيفن مفيدي، الذي وقع عقده ليصبح رسمياً ضمن صفوف "النوارس" في الجولات المقبلة.

وفي ختام تعاقداته، كشفت مصادر كويتية عن دخول إدارة الزوراء في مفاوضات متقدمة مع لاعب المنتخب الكويتي محمد دحام، في إطار سعيها لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.