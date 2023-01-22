الانتقالات الشتوية: الطلبة يستقطب محترفا سودانيا والزوراء والشرطة يوقعان مع لاعبين من الأردن

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الطلبة يوم الأحد، عن تعاقدها مع اللاعبين العراقيين مروان حسين و زين العابدين سلام ، و المحترف السوداني شرف الدين الشيبوب لتمثيل فريقها الكروي في الانتقالات الشتوية .

واكد علي حميد رئيس النادي لوكالة شفق نيوز؛ ان اللاعبين الثلاثة التحقوا لتدريبات الفريق خلال الانتقالات الشتوية وسيمثلون الفريق لغاية نهاية الموسم 2022-2023.

كما اعلنت ادارة نادي الزوراء عن تعاقدها رسميا مع لاعبي المنتخب الأردني محمد أبو حشيش وابراهيم سعادة.

وقد تم التوقيع رسميا على كشوفات الزوراء حتى نهاية الموسم الحالي .

وقال مشرف الفريق وعضو ادارة النادي عبد الكريم رزاق لشفق نيوز لقد تم التعاقد رسميا مع محترفين اردنيين لتمثيل كرة الزوراء ، وقد التحقا رسميا لتدريبات الفريق في الانتقالات الشتوية .

وكانت ادارة نادي الشرطة أعلنت عن تعاقدها مع المحترف الأردني احسان الحداد والتحاقه لفريقها الكروي والتحق بتدريبات فريقه الجديد الذي يستعد لخوض مباراته في الجولة الثالثة عشرة أمام فريق نوروز.