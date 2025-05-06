الانتر لنهائي دوري الأبطال بسيناريو مجنون أمام البرشا

شفق نيوز/ انتزع إنتر ميلانو الإيطالي فوزاً قاتلا، ليل الثلاثاء الأربعاء، أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 4-3 في مباراة الإياب من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

فوز النيراتزوري جاء بعد أن تعادل ذهاباً 3-3 بملعب البرشا.

وفرض لاعب الإنتر فرانسيشكو أتشيربي التمديد أمام ضيفه برشلونة الإسباني بعد أن اقتنص هدف التعادل 3-3 في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبعدما انتزع أصحاب الأرض تقدما لافتا بهدفين عبر هدافه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (21) والتركي هاكان تشالهان أوغلو (45+1 من ركلة جزاء)، رد برشلونة بقوة في الشوط الثاني بثلاثية حملت توقيع إريك غارسيا (54) وداني أولمو (60) والبرازيلي رافينيا (88)، ليبدو أنه في طريقه لحسم تأهله إلى النهائي.

لكن أتشيربي كان له رأي آخر بتسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل.

ويلتقي الإنتر في النهائي، المتأهل من لقاء باريس سان جيرمان وارسنال