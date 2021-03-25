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الانتخابات الاولمبية.. فوز "ظافر" وإبعاد "علك والواسطي" بعد استمرار التعادل

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-25T14:55:06+0000
الانتخابات الاولمبية.. فوز "ظافر" وإبعاد "علك والواسطي" بعد استمرار التعادل

شفق نيوز/ أسفرت انتخابات الاتحادات غير الاولمبية، يوم الخميس، عن فوز رئيس اتحاد الشطرنج ظافر عبد الامير بـ 14 صوت بعد فرز الاصوات لـ 26 ورقة انتخابية.

وأضاف مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن المواجهة لم تحسم بين رئيس اتحاد المواي تاي مصطفى علك ورئيس اتحاد الكيك بوكسنك قاسم الواسطي بـ ١٣ صوتاً.

وتابع مراسلنا؛ أن اللجنة المشرفة على الانتخابات أجرت جولة انتخابية ثانية لحسم النتيجة بين علك والواسطي، غير أن التعادل ظل سارياً واستمر بنفس عدد الأصوات، لتقام جولة ثالثة ليتكرر السيناريو وتنتهي الجولة بالتعادل ايضاً، واللجوء إلى جولة رابعة ليتم بعدها لحسم الموضوع لكنها انتهت بالتعادل ايضاً لتقرر اللجنة المشرفة على الانتخابات رسمياً باستبعاد مرشحي الاتحادات الرياضية غير الاولمبية مصطفى علك وقاسم الواسطي بعد تعادلهما بالأصوات.

وأشار إلى أن التصويت على الاتحادات غير الاولمبية، استمر ما يقارب ثلاث ساعات.

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