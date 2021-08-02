الانبار تعلن استعدادها لاستضافة بطولة كرة القدم الشاطئية النسوية

شفق نيوز/ أعلن مستشار محافظ الأنبار للشؤون الرياضية، صفاء الريشاوي، يوم الإثنين، استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة بطولة كرة القدم الشاطئية النسوية، والتي ستنطلق خلال الأسبوعين القادمين، على أرض مدينة الحبانية السياحية.

وقال الريشاوي لوكالة شفق نيوز، "تم استكمال استعدادات استضافة بطولة كرة القدم الشاطئية النسوية، بمشاركة فرق من كافة المحافظات العراقية، والتي ستنطلق خلال الأسبوعين القادمين على أرض منتجع الحبانية السياحية".

وأشار إلى أنه "بعد تحرير المحافظة من داعش، كانت غالبية الملاعب والمرافق الرياضية مدمرة بنسبة تفوق الـ90 %، إلا أن الواقع الرياضي في الأنبار اليوم، يشهد تطوراً لافتاً من حيث تأهيل الملاعب والمنشآت الرياضية وإنشاء أخرى".

وأضاف الريشاوي، أن "العمل على تأهيل الملعب الأولمبي الذي يضم أكثر من 30 ألف متفرج غرب الانبار، متواصل ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى أكثر من 25 %".

وتابع، بالقول "تم تأهيل غالبية ملاعب أندية المحافظة المحلية بالإضافة للفرق الشعبية والقاعات والمنتديات الرياضية، وسيتم خلال قادم الأيام إفتتاح ملعب نادي الرمادي لكرة القدم".

ولفت الريشاوي، إلى أن "تم إستقطاب محترفين أجانب في مختلف الرياضات، حيث تم التعاقد مع محترفين إثنين يحملون جنسية ساحل العاج، وضمهم لنادي الرمادي لكرة القدم، وسيتم أيضاً التعاقد مع محترف آخر لضمه لنادي الحبانية". واستطرد قائلاً، "وأما بالنسبة لكرة السلة فقد تم التعاقد مع محترف أجنبي أيضاً من أفريقيا".

وبين الريشاوي، أن "هناك خططا أخرى تهدف إلى تطوير الواقع الرياضي في الأنبار، من خلال التعاقد مع لاعبين ومدربين أجانب في الفترة المقبلة".