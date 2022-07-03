الامطار تؤجل كأس الأمم الأفريقية إلى عام آخر

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، يوم الاحد، تأجيل بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم المقررة في كوت ديفوار بين يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2023، حتى مطلع العام 2024.

وقال رئيس "كاف" الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، خلال مؤتمر صحفي، أعقب اجتماعاً للمكتب التنفيذي للاتحاد في العاصمة المغربية الرباط، إن بطولة أمم أفريقيا "ستقام خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط عام 2024".

وعزا السبب إلى موسم الأمطار في كوت ديفوار خلال أشهر الصيف.

وأقيمت البطولة طوال عقود خلال بداية العام لتفادي الأمطار التي تهطل بغزارة على كثير من بلاد أفريقيا جنوب الصحراء، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقي تغيير موعدها إلى الصيف للاتساق مع الأجندة الدولية.

وبعد استضافة مصر بطولة 2019 خلال شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز، تأجلت البطولة اللاحقة في الكاميرون لتقام في فبراير/ شباط الماضي بدلا من الموعد المفترض في صيف 2021.

ويثير إقامة البطولة في يناير وفبراير مشكلات عدة مع أندية أوروبا التي يلعب لها العديد من محترفي المنتخبات الأفريقية، والتي تواجه أزمة بالتخلي عنهم خلال ذلك التوقيت الحاسم من الموسم المحلي.

وفازت السنغال بالبطولة الأخيرة، للمرة الأولى في تاريخها، بعد تغلبها في النهائي على مصر بركلات الترجيح، عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

من جهة أخرى، قرر الاتحاد الأفريقي إعادة النظام القديم لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد (الكونفدرالية)، بحيث تقام المباراة النهائية بنظام الذهاب والإياب، بعدما أُقيمت من مواجهة واحدة فاصلة على مدى ثلاث نُسخ.

وقرر "كاف" إطلاق بطولة جديدة تحت مسمى "دوري السوبر الأفريقي"، على أن تكون بدايتها في صيف 2023، بحسب موتسيبي.