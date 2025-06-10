الامارات تتعادل مع قيرغيزستان وتحسم المركز الثالث بالمجموعة الأولى

شفق نيوز/ تعادل منتخب الامارات، يوم الثلاثاء، مع مستضيفه منتخب قيرغيزستان ايجابيا بنتيجة 1-1، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وافتتح منتخب الامارات التسجيل في الدقيقة 30 عن طريق حارب عبد الله، وتعادل منتخب قيرغيزستان في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق البديل كاي ميرك، ولا تؤثر النتيجة على تأهل الامارات وقطر اللذان تأهلا إلى الملحق الآسيوي عن مجموعتهما.

وجرت المباراة على ملعب دولين عمرزاكوف في بيشكيك، وبهذه النتيجة حسم الامارات المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة بوصوله إلى 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن المنتخب القطري الذي أنهى منافساته في المركز الرابع بعد الخسارة أمام مضيفه منتخب أوزبكستان بثلاثة أهداف نظيفة، على ملعب بونيودكور في طشقند.