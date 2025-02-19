الاعلان عن تشكيلة منتخب شباب العراق للقاء الأردن

شفق نيوز/ أعلن مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد، عن تشكيلة منتخب الشباب لمواجهة منتخب الأردن، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية لبطولة آسيا دون 20 عاماً.

وتألفت التشكيلة من وسام علي حراسة المرمى وعباس عدنان ، واللاعبين كل من: حسين فاهم، وحيدر حمد، وأموري فيصل، ومصطفى نواف، وحسن عماد، ومسلم موسى، وأحمد جاسم، وكرار جعفر، وليث ضياء.

ويواجه المنتخب العراقي للشباب تحت 20 سنة في مباراة مصيرية، اليوم الأربعاء، نظيره الأردني ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا لكرة القدم للشباب 2025 التي تستضيفها الصين حالياً.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الأربع التي تضم فيها 16 منتخباً .