الاعلان عن المدن المستضيفة لمونديال 2026

وحظيت الولايات المتحدة الأمريكية بحق استضافة مونديال 2026، بعد تقدمها بملف مشترك مع المكسيك وكندا.

وظهر جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، في بث مباشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي، معلنا عن المدن المستضيفة للمونديال، الذي سيقام بعد 4 سنوات.

ووقع الاختيار على 3 مدن من المكسيك، وهي مكسيكو سيتي، مونتيري وجوادلاخارا، فيما اختيرت مدينتي فانكوفر وتورنتو من كندا.

وجاءت باقي المدن من الولايات المتحدة، على رأسها سياتل وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وكانساس سيتي ودالاس.

وإلى جانب ذلك، اختيرت أيضا أتلانتا، هيوستن، بوسطن، فيلادلفيا، ميامي ونيويورك/نيوجيرسي.