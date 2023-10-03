الاصابة تحرم الملاكم العراقي علي قاسم من التأهل للنزال النهائي بالدورة الآسيوية

شفق نيوز/ خسر الملاكم العراقي علي قاسم وزن 63 كغم، يوم الثلاثاء، امام ملاكم الصين تايبيه بالنقاط ضمن منافسات الملاكمة في الدورة الاسيوية الجارية احداثها فيهانغتشو الصينية.

ورغم خسارة الملاكم العراقي علي قاسم إلا أنه حصل على الوسام النحاسي ليضيف وساماً جديداً للعراق.

وقال علي عبد الزهرة نائب رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز؛ إن "لاعب المنتخب العراقي علي قاسم حصد الوسام النحاسي رغم خسارته اليوم أمام المرشح لنيل ذهبية الملاكمة بوزن 63 كغم".

واضاف ان "سبب خسارة الملاكم العراقي هو لخوضه ثلاث نزالات قوية وتعرض لاصابة بالفك أمام الملاكم القيرغستاني (اسكات كولتاييف) وقد خيط فكه بغرزة ليخوض النزال عصر اليوم وهو مصاب مما ادى الى خسارته".

واشار الى ان "الملاكمين الذين فاز عليهم هم الكوري الجنوبي والباكستاني والقيرغستاني اقوى من ملاكم صين تايبيه الذي تمكن من تحقيق الفوز على ملاكمنا علي قاسم".

وكان العراق قد ضمن الفوز بوسام ملون ثانٍ في دورة الالعاب الآسيوية الجارية احداثها في هانغتشو الصينية، وذلك بعد تأهل الملاكم علي قاسم الى الدور نصف النهائي لمنافسات وزن 63 كغم.