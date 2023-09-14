الاسيوي يسمي حكاماً عراقيين لبطولة كأس آسيا لكرة القدم

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم عن تسمية ثلاثة حكام عراقيين دوليين لادارة مباريات بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

واختار الاتحاد الآسيوي الحكم الدولي مهند قاسم كحكم اول، والمساعدين واثق مدلل وأحمد صباح لقيادة مباريات كأس آسيا 2023 في قطر.

وقد جاءت التسمية من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كما اختار مجموعة اخرى من حكام اسيا الدوليين.

وكانت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم، أسندت مهمة إدارة مباراة الشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي، للحكم العراقي مهند قاسم، شهر اب الماضي.