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الاسود يناشدون العراقيين بعدم اطلاق العيارات النارية

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-15T10:17:43+0000
الاسود يناشدون العراقيين بعدم اطلاق العيارات النارية

شفق نيوز/ أطلق لاعبو المنتخب الوطني العراقي (اسود الرافدين)، حملة ناشدوا من خلالها العراقيين بعدم اطلاق العيارات النارية في حال فوزهم على المنتخب الايراني بلقاء اليوم الثلاثاء.

وحذر لاعبو المنتخب العراقي عبر وسائل التواصل  الاجتماعي ، من وقوع حوادث مؤسفة أو طلقة طائشة قد تصيب احد العراقيين، مشيرين إلى أن الرصاص الطائش سيتسبب بحزن يغلف الفوز .

ويلاقي المنتخب العراقي نظيره الإيراني اليوم الثلاثاء في ملعب المحرق بالبحرين عند الساعة السابعة والنصف مساءً، بطموح صدارة المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

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