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الاسود يباشرون تدريباتهم في ماريبا الإسبانية بقيادة ادفوكات.. صور

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-09T12:21:57+0000
الاسود يباشرون تدريباتهم في ماريبا الإسبانية بقيادة ادفوكات.. صور

شفق نيوز/ باشرَ المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، تدريباته في معسكر ماربيا الإسبانية، وذلك تحضيراً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأنهى لاعبو المنتخب الوطني الوحدة التدريبية الصباحية، اليوم، بقيادة المدرب الهولندي (ديك ادفوكات) وملاكه التدريبي المساعد، والتي شملت تمارين استشفاء، وذلك بعد رحلة السفر الطويلة للمنتخب أمس الاحد والذي وصل لمدينة ملقا بساعة متأخرة من الليل.

وسيخوضُ المنتخب العراقي "اسود الرافدين" وحدته التدريبية المسائية اليوم لرفع جاهزية اللاعبين قبل الدخول في التصفيات الحاسمة التي ستبدأ بداية الشهر المقبل.

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