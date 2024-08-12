"الاستئناف" تُلزم إدارة الزوراء بدفع 90 مليون دينار لسعد عبد الأمير

شفق نيوز/ ألزمت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، إدارة نادي الزوراء الرياضي بدفع مستحقات اللاعب السابق في فريقها الكروي سعد عبد الأمير.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها ناقشت طلب الاستئناف المقدم من قبل اللاعب سعد عبد الأمير، وبعد استدعاء طرفي القضية حضر الممثل القانوني للاعب سعد عبد الأمير، ودونت إفادته، وتخلف ممثل نادي الزوراء عن الحضور رغم استدعائه وتبليغه لثلاث مراتٍ متتالية.

وقررت اللجنة إلزام نادي الزوراء الرياضي بدفع مبلغ قدره 89 مليوناً و750 ألف دينار، والتي تمثل مستحقات اللاعب سعد عبد الأمير بموجب العقدين المشار إليهما في أوراق الدعوى.

وأكدت أن العقدين الموقعين بين الطرفين لا يجيزان للطرف الأول خصم أي نسبة من عقد اللاعب، وما أشارت إليه المادة السابعة من العقدين المذكورين تحدثت عن حالة الاستغناء عن خدمات الطرف الثاني، ولم تشر إلى إمكانية خصم أي نسبة من مبلغ العقد.