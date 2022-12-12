الاستئناف تصادق على معاقبة جمهور فريقي النجف والقاسم

شفق نيوز/ أقرت لجنة الاستئناف في الاتحادِ العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، معاقبة جمهور فريقيّ النجف والقاسم ومنعه من حضور مباراة واحدة، على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراتهما الأخيرة.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها اجتمعت اليوم لمناقشةِ طلب الاستئنافِ المقدم من قبل إدارة النجف والمتضمن حرمانَ فريقي ناديي النجف والقاسم من حضورِ جماهيرهما لمباراةٍ واحدةٍ في أرضهم المفترضة بسببِ أعمالِ الشغب التي قامَ بها جمهور الفريقين في مباراة من الدوري الممتاز.

وبينت اللجنة انه بعد الإطلاعِ على تقريرِ مشرف المباراةِ والمنسقِ الأمني ومقاطع الفيديو المرسلة، قررت المصادقةَ على قرارِ لجنة الانضباطِ بحرمانِ جمهور الفريقين من دخولِ الملعب لمباراةٍ واحدةٍ على أرضهم المُفترضةِ في الدورِ المُقبل.

وكانت لجنة الاستئناف قررت إيقاف تنفيذ العقوبة الصادرةِ من قبل لجنةِ الانضباط بحرمانِ جمهور ناديي النجف والقاسم من الحضور لمباراةٍ واحدةٍ على أرضهما المفترضة، بناء على طلب من نادي النجف لحين البت بها من قبل لجنة الاستئناف.

وشهدت مباراة فريقيّ النجف والقاسم يوم الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز النجف بهدف دون، أحداث شغب عقب انتهاء المباراة، حيث تشاجر جمهور الفريقين داخل ملعب النجف الدولي، ما دعا لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم إلى معاقبة جمهور الناديين.