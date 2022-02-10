الاستئناف تصادق على قرار دهوك خاسراً أمام الحدود

شفق نيوز/ عقدت لجنةُ الاستئناف في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم اجتماعها يوم الخميس في مقر الاتحاد بحضور رئيس وأعضاء اللجنة.

وبعد الاطلاع على الأولياتِ كافة الخاصة بمباراةِ ناديي دهوك والحدود، تبينَ أن الاستئناف المُقدم من قبل نادي دهوك ضد قرارِ لجنةِ الانضباط المُرقم (36) والمُؤرخ في (2022/1/29) المتضمن اعتبار نادي دهوك خاسراً (0 - 3) أمام الحدود وذلك لإشراكه (5) لاعبين محترفين، هو ضمن المدة القانونية، وفق بيان لاتحاد الكرة ورد لوكالة شفق نيوز.

وأشار البيان إلى أن "مفاتحةُ لجنة المسابقاتِ حسب كتابِ لجنتنا المرقم (18) والمؤرخ في (2022/2/6) والذي طالبنا فيه بيانَ العدد المسموح به لتسجيلِ اللاعبين الأجانب في دوري الدرجة الأولى للموسم (2022-2021)، وهل تم إبلاغ الأندية من عدمه".

وتابع بالقول، "جاءَ رد لجنة المسابقاتِ حسب كتابهم المؤرخ (2022/2/7) بأن عدد اللاعبين الأجانب المسموح بتسجيلهم في دوري الدرجةِ الأولى هو (4) لاعبين، وإن ما وردَ في نظام المسابقات للموسم 2020-2021 والذي تم توزيعه بين الأندية كافة ما زال ساري المفعول في نظام المسابقات 2021 -2022".

وأضافت أنه "تم تبليغُ جميع الأندية في المؤتمرِ الفني الذي عقدَ لفرق الدرجةِ الأولى قبل انطلاقِ الموسم الحالي بهذا الأمر".

وختم بيانه بالقول، "ولكل ما تقدم، وبناءً على ما جاءَ في مضمونِ كتاب لجنةِ المسابقات، قررت اللجنةُ المصادقةَ على قرار لجنةِ الانضباط باعتبار نادي دهوك خاسراً (0-3)، ورد طلب الاستئناف".