الاستئناف تردُ طعن العنكوشي على قرار لجنة الانضباط

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الاستئناف في الهيئة التطبيعية، يوم الاربعاء، عن رد الطعن المُقدم من رئيس نادي الديوانية على قرار لجنة الانضباط.

وقالت اللجنة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها عقدت، اليوم، اجتماعاً للنظر بالطعن الاستئنافي المُقدم من قبل رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية حسين علي العنكوشي، على قرار لجنة الانضباط بمضاعفة الغرامة المالية السابقة وجعلها عشرة ملايين دينار، لكون لجنة الانضباط رأت أن المخالفة قد تم تكرارها، مبينة أنه بعد التدقيق والمداولة تم قبول الطعن الاستئنافي شكلا، على اعتبار انه قُدم ضمن المدة القانونية .

وبيّنتْ لجنة الاستئناف عبر البيان، أن الطعن الاستئنافي بقرار لجنة الانضباط بمضاعفة الغرامة المفروضة، لا يمكن الطعن به استئنافاً، وذلك استنادًا للمادة (128) الفقرة (4)، وعليه قررت اللجنة رد الطعن الاستئنافي المذكور قرارا قطعيا لا يجوز الطعن أو الاستئناف عليه لدى أية جهة عراقية .

وتألفتْ لجنة الاستئناف من: خالد إبراهيم عباس المهداوي رئيساً، وحيدر عزيز علوان نائبا للرئيس، وعضوية حيدر عزيز علوان والدكتور ضياء سالم حافظ، وطارق عبد الحافظ يونس مقررا للجنة، وفق البيان.