الاستئناف تحسم الجدل.. النجف خاسراً أمام الكهرباء وغرامات بالملايين الدنانير

حسمت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، الجدل الدائر منذ أيام حول الأحداث التي شهدتها مباراة فريقي النجف والكهرباء والتي شهدت اعتداءات على الحكم والمنسق الأمني ومشرف المباراة، لتقرر فرض عقوبات وغرامات على "غزلان البادية".

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها ناقشت طلب الاستئناف المقدم من نادي النجف الرياضي بشأن قرار لجنة الانضباط والأخلاق، وقررت قبوله شكلاً بعد استيفائه الشروط القانونية والرسوم.

وبينت أنه بعد مراجعة تقارير حكم المباراة والمنسق الأمني ومشرف المباراة، إضافةً إلى مشاهدة التسجيل الفيديوي، ثبتت حالات الاعتداء والتجاوزات من قبل منتسبي ولاعبي نادي النجف، وفي مقدمتهم مشرف الفريق كرار جاسم.

وقررت اللجنة تعديل قرار لجنة الانضباط السابق، واعتبار نادي النجف خاسراً أمام نادي الكهرباء بنتيجة (3-0). كما فرضت عقوبات انضباطية وغرامات مالية، شملت حرمان مساعد المدرب سامر سعيد من دخول الملاعب مباراة واحدة مع تغريمه مبلغ خمسة ملايين دينار عراقي، فيما تقرر إيقاف مشرف الفريق كرار جاسم حتى نهاية الموسم وتغريمه 10 ملايين دينار.

وشملت العقوبات أيضاً إيقاف ثلاثة من لاعبي النجف مباراتين لكل منهم مع غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار لكل لاعب، وهم: محمد جاسم عبود صاحب الرقم (14)، وحارس المرمى مصطفى زهير جاسم صاحب الرقم (40)، واللاعب زين العابدين رائد صاحب الرقم (25).

وكان حكم اللقاء أنهى مواجهة النجف والكهرباء في الجولة 32 من دوري نجوم العراق بعد انتهاء الشوط الأول، بعد تهجم من صدرت بحقهم العقوبات على حكم اللقاء بسبب أحد القرارات.