الاستئناف تثبّت خسارة نفط ميسان أمام الشرطة والنادي يلجأ إلى "كاس"

صادقت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، على قرار لجنة الانضباط والأخلاق القاضي باعتبار نفط ميسان خاسراً أمام الشرطة بنتيجة 0 ـ 3، على خلفية مشاركة اللاعب اليمني أحمد السروري في دوري نجوم العراق.

وجاء القرار في اليوم ذاته الذي تُوّج فيه القوة الجوية بطلاً لدوري نجوم العراق، بعد أيام من حالة جدل أثارها القرار الانضباطي الأول، إذ تسبب حينها بتأجيل الحسم الرسمي للقب ومنح الشرطة فرصة حسابية للاستمرار في المنافسة حتى الجولات الأخيرة.

ووفق قرار لجنة الاستئناف، فقد قبلت اللجنة طعن نادي نفط ميسان شكلاً لوقوعه ضمن المدة القانونية واستيفائه الرسوم المطلوبة، لكنها ردّته من حيث المضمون، بعدما خلصت إلى أن مشاركة السروري لا تنسجم مع لائحة المسابقة.

وأكدت اللجنة أن المادة الخاصة باللاعب اليمني في لائحة دوري نجوم العراق تشترط تمثيل منتخب بلاده خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مبينة أن الاستثناء الذي صدر في اجتماع رئيس الاتحاد مع الأندية كان محصوراً بشرط التصنيف الدولي، ولا يمتد إلى شرط الأهلية الفنية الخاص بتسجيل اللاعبين.

وأضافت أن الاستثناءات القانونية تُفسّر في حدودها الضيقة ولا يجوز التوسع فيها بما يؤدي إلى إلغاء الشروط الأساسية المعتمدة في تسجيل اللاعبين، لتقرر بالأغلبية اعتبار تسجيل ومشاركة اللاعب أحمد السروري غير قانونيين وفق المادة 19 ـ 4 من لائحة دوري نجوم العراق.

وكانت لجنة الانضباط قد عدّت نفط ميسان خاسراً أمام الشرطة، بعد اعتراض تقدم به الأخير على خلفية مشاركة السروري في مباراة الفريقين ضمن الجولة 31، مستنداً إلى وثائق تتعلق بعدم تمثيل اللاعب منتخب بلاده الأول في مباراة رسمية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأعاد القرار السابق فتح حسابات المنافسة على لقب الدوري، بعدما منح الشرطة نقاط المباراة، قبل أن يحسم القوة الجوية السباق ويتوج يوم الخميس باللقب رسمياً.

من جهتها، استنكرت إدارة نادي نفط ميسان قرار لجنة الاستئناف، وعدّت توقيت صدوره عقب مباراة الفريق أمام القوة الجوية "إهانة لسمعة الدوري العراقي واتحاد الكرة".

وقالت إدارة النادي في بيان، إنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما وصفته بـ"الإجحاف" الذي تعرض له الفريق، مؤكدة أنها ستلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية "كاس" للبت في القضية.

وأضافت أن الاتحاد العراقي هو من وافق على تسجيل اللاعب أحمد السروري في نظام اللاعبين، معتبرة أن تحميل النادي تبعات القرار يعكس "تراجع أداء اللجان ومناقشة القضايا وفق الضغوطات"، بحسب البيان.