الاستقلال الايراني يطالب بإعادة قائد الأولمبي العراقي الى صفوفه برغبة من "نيكونام"

شفق نيوز/ أكد قائد المنتخب الاولمبي العراقي منتظر محمد، اليوم الخميس، أن نادي الاستقلال الايراني قدم طلباً رسمياً لإعادته مجدداً إلى صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال محمد، لوكالة شفق نيوز "ألعب حالياً في نادي مس رفسنجان، واليوم قدم نادي الاستقلال طلباً رسمياً لغرض اعادتي مجدداً للفريق في الانتقالات الشتوية الحالية".

وأوضح أن "رغبة النادي بإعادتي جاءت بطلب وبرغبة شديدة لنجم المنتخب الوطني الايراني السابق ومدرب فريق الاستقلال الحالي جواد نيكونام".

واشار الى انه "غادر نادي الاستقلال على سبيل الاعارة بسبب السقف المالي الصعب لنادي الاستقلال في بداية الموسم الحالي"، مبينا ان "نادي الاستقلال يعد من أبرز الأندية الإيرانية والاسيوية ويطمح كل لاعب أن يمثله".