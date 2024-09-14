الاستقبال الحكومي لنجلة عماد دون غيرها يحز في نفوس الرياضيين

شفق نيوز/ ابدى عدد من الرياضيين البارالمبيين الذين حققوا إنجازات في بارالمبياد باريس 2024 امتعاضهم بعد الهالة الاعلامية والاهتمام الحكومي والشعبي والرسمي وغير الرسمي فقط للاعبة العراقية البرالمبية نجلة عماد التي حققت الميدالية الذهبية بفعالية تنس الطاولة في منافسات دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024 والذي عُد انجازاً عراقياً عالمياً غير مسبوق.

وقد عبّر بعض اللاعبين البارزين البارالمبيين الذين حققوا انجازا مقارباً لإنجاز نجلة، ما بداخلهم لوكالة شفق نيوز، بعد الإهمال الذي عانوه بمقابل الاهتمام الخاص بتلك اللاعبة.

‏وقال عمار هادي صاحب الإنجازات الكبيرة في لعبة المبارزة وتحقيقه مع زملائه (الفرقي) الوسام الفضي، في حديثه لوكالة شفق نيوز: "لا ننكر أن الإنجاز الذي تحقق عن طريق زميلتنا اللاعبة نجلة عماد بلعبة تنس الطاولة بحصولها على الوسام الذهبي، هو إنجاز غير مسبوق ويعد الأول في العراق، وكلنا فرحنا بإنجازها وحصول العراق على وسام ذهبي، لكننا وبعد العودة إلى بغداد وجدنا إن الاهتمام خص بنجلة فقط وتم إهمالنا بشكل كبير وكأننا لم نحقق أي شيء للعراق".

‏وأضاف أن "استقبال للاعبة دون سواها من قبل رئيس مجلس الوزراء أحدث شرخاً كبيراً بين الاتحادات والرياضيين"، لافتاً إلى أن "اللاعب العراقي بمجرد أن يصل إلى المربع الذهبي في دورة كبيرة جدا يشارك فيها خيرة لاعبي العالم، هو إنجاز بحد ذاته، فكيف إذا ما حصلنا على وسام فضي، ولم يتم تقييمنا بشكل يناسبنا أسوة بزميلتنا نجلة".

وبين أن "أكثر ما ألمني وحز في نفسي هو استقبال رئيس مجلس الوزراء العراقي للاعبة نجلة، وتم تجاهلنا رغم اننا حققنا انجازاً واوسمة للعراق وبذلنا جهداً كبيراً جداً، وعانينا كثيرا أثناء المنافسات، وكنت انتظر التتويج بعد المباراة نهارا كاملا ونحن بهذا الوضع الصعب وغيرها من الأمور الصعبة الأخرى التي واجهناها من اجل رفع اسم العراق".

وتابع: "أننا لا نعاتب ‏الجهات الأهلية التي تقوم بتكريم اللاعبة نجلة وهذا بالتأكيد يسعدنا، لكن الذي يحز بالنفس هو إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يستقبل اللاعب نجلة ولا يستقبلنا رغم ما حققناه من نتائج عالمية جيدة".

بينما قال الرباع العراقي رسول كاظم صاحب الوسام البارالمبي النحاسي برفع الأثقال للوكالة: "‏كان من المفترض أن نُعامل من قبل الدولة العراقية مثل معاملة زميلتنا نجلة، بعد استقبالها الرسمي والاهتمام الحكومي الخاص بها من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، علماً اننا جميعاً أبناؤه وأبناء العراق، وقد حققنا إنجازات في المحفل البارالمبي الأخير وسبق ان حققنا إنجازات في محافل دولية أخرى".

‏وأضاف: "إنني نافست في البارالمبياد رغم الإصابة التي كنت اعانيها أثناء النزالات وحينما كنت أرفع الحديد كانت لدي إصابة (التهاب الأوتار)، وكأنها سكاكين تقطع جسدي لكني مع ذلك تحاملت على نفسي وقررت ان انافس وحققت وساماً نحاسياً للعراق".

وأشار إلى أن "كل الجهات الرسمية استقبلت اللاعبة نجلة دون سواها، وهذا ما حزّ في نفوسنا كرياضيين وابناء العراق"، موضحاً أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ‏ووزير التعليم العالي ومسؤولين آخرين استقبلوا نجلة و تجاوزونا، وكان الأولى النظر بعين واحدة وبالتساوي مع الجميع".

وتوجّت اللاعبة العراقية نجلة عماد بذهبية بارالمبياد باريس لتنس الطاولة بعد تغلبها على المصنفة الأولى الاوكرانية مارينا لينوفتشينكو، في السابع من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.