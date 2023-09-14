الاسبوع المقبل.. انطلاق دوري كرة الصالات العراقي في السليمانية

شفق نيوز/ حدد اتحاد الشركات العراقي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 من ايلول الحالي موعدا لانطلاق دوري كرة الصالات للموسم الجديد 2023 – 2024 في محافظة السليمانية .

وقال رئيس الاتحاد العراقي للشركات علي كريم السوداني لوكالة شفق نيوز، ان منافسات البطولة ستقام على قاعة التربية في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان بمشاركة جميع فرق الشركات المنضوية تحت لواء اتحاد الشركات الرياضي.

واضاف السوداني ان الاتحاد وفر كل المستلزمات الضرورية لانجاح مسيرة الدوري وأهمها حكام البطولة الذين يتم ترشيحهم من الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم .

وأشار رئيس الاتحاد، إلى أن جميع الفرق استعدت منذ وقت مبكر لخوض مباريات الدوري، مؤكداً ان ممثل وزير الصناعة والمعادن العراقي سيحضر البطولة نظراً لأهميتها .

يذكر أن اتحاد الشركات الرياضية اتحاد ينضوي تحت لواء اللجنة الاولمبية العراقية ويمثل العراق في المحافل الدولية ويمتلك منتخبات تمثل شركات العراق في بطولات خارجية وتتعاون مع الاتحاد العراقي لكرة القدم .