الاسبوع الجاري.. إعلان تفاصيل إقامة خليجي 25 في البصرة

شفق نيوز/ أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم الشبت، ان جميع تفاصيل اقامة خليجي 25 في البصرة سيتم الاعلان عنها الاسبوع الحالي.

وقال درجال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ذلك سيكون بعد انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عبر منصة التواصل الالكتروني ، برئاسة حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد وجاسم الشكيلي نائب الرئيس وحضور جميع أعضاء المكتب التنفيذي وذلك لحسم الكثير من الترتيبات الخاصة بانطلاق النسخة 25 من كأس الخليج العربي لكرة القدم والتي تنطلق في كانون الاول المقبل في البصرة".

وأضاف، ان "جميع التسهيلات والاجابات قدمت للوفد الاخير الذي زار البصرة واعرب عن قناعته التامة بالتحضيرات الجارية على قدم وساق".

الى ذلك يتوقع أن يحفل الاجتماع بوضع ترتيبات استضافة العراق للبطولة و موعد انطلاقتها في ظل رغبة جميع الدول المشاركة فيها فضلا عن التنظيم وبحث الاستعدادات اللازمة قبل وقت كافٍ من القرعة.

واللافت أن خليجي 25، ستنطلق بعد أسبوع على موعد اختتام كأس العرب في الثامن عشر من كانون اول المقبل المقبل.

وكان فريق التفتيش المنبثق عن لجنة دراسة ملفات استضافة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25)، اختتم زيارته إلى مدينة البصرة في جولة تفتيشية للمنشآت والملاعب والفنادق والمواصلات والبنى التحتية التي تحتاجها بطولة كأس الخليج العربي المقبلة.

وأعرب حميد الشيباني رئيس وفد التفتيش في ختام زيارة الوفد إلى البصرة، عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، وحسن التنظيم والمسؤولية التي تكفل بها وزير الشباب عدنان درجال ، مشيرا إلى أن محافظة البصرة ومحافظها قدموا كل شيء لتسهيل مهمة الوفد، وهي مهمة روتينية تشمل جميع الدول التي تتقدم بملفات استضافة البطولات.

وعبر الشيباني عن رضاه التام لما شاهده والوفد المرافق من تحضيرات جيدة تمثل رسائل اطمئنان إلى الاتحادات الخليجية بأن العراق أكمل ما عليه وان الملاحظات التي سجلها الوفد هي ملاحظات فنية عامة سيتم إكمالها قبل الزيارة المقبلة.