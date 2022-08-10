الاسباني "روبرت مورينو" الاقرب لقيادة المنتخب العراقي لكرة القدم

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن مدرباً اسبانياً هو الأقرب لتدريب المنتخب الوطني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "المدرب المقبل للمنتخب العراقي لكرة القدم هو الاسباني روبرت مورينو، والذي وصلت المفاوضات معه إلى مراحل متقدمة، وقد سبق لمورينو العمل كمساعد مع لويس إنريكي في نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا".

وبين ان "ثلاثة اسماء تتنافس لقيادة المنتخب العراقي لكن الأقرب هو روبرت مورينو اذ تمت مفاتحته والاتفاق معه على كل النقاط التي يحتاجها الطرفان لانجاح المهمة".

واوضح المصدر ان "اجتماعاً سيعقد يوم الاحد المقبل بغية الاقرار على تسمية المدرب من قبل اعضاء الاتحاد واللجنة الفنية ولجنة المستشارين".

وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي، أكد في مؤتمر صحفي عقد اليوم، ان الاتحاد سيمضي بالتفاوض مع الاسماء المرشحة لتدريب المنتخب العراقي مطلع الأسبوع المقبل بعد انحسار المنافسة بين ثلاثة أسماء من المدرسة الأوروبية.