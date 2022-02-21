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الاردني الشبول مدرباً للديوانية خلفاً لهادي

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-21T20:32:56+0000
الاردني الشبول مدرباً للديوانية خلفاً لهادي

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الديوانية مدربها الجديد خلفا للمدرب حمزة هادي.

وقال رئيس النادي حسين العنكوشي لوكالة شفق نيوز ان النادي سمى المدرب الأردني هيثم الشبول مدرباً اول لكرة الديوانية يساعده كل من حيدر حسين شمران مساعدا اول وحيدر كريم مساعدا ثانيا وعبد الرؤوف عبدالله مدرباً لحراس المرمى.

واضاف ان الجهاز الفني سيتسلم المهمة لقيادة الفريق لما تبقى من مباريات الدوري ونأمل ان يوفق في مهمته للمرحلة المقبلة.

واوضح ان الشبول مدرب معروف عمل في نادي الشرطة كمدرب مساعد مع كبار المدربين لسنوات طويلة وهو لاعب مثل المنتخب الأردني سابقاً وله خبرة جيدة في التدريب.

ويحتل الديوانية المركز 18 برصيد 16 نقطة بعد انتهاء الجولة 22 من منافسات الدوري العراقي الممتاز.

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