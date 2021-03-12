الاردني احمد الصغير يعد بالإسهام مع زملائه بإبقاء الحدود في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ وصل المحترف الاردني احمد الصغير الى العراق لينضم لنادي الحدود الرياضي لما تبقى من منافسات الدوري العراقي الممتاز.

وقال الصغير لوكالة شفق نيوز، انه سينضم لتدريبات الفريق اليوم وسيسعى ليكون إضافة تخدم الفريق للمراحل المتبقية.

واضاف، ان هدفه ان يكون احد اسباب بقاء الفريق في الدوري الممتاز ويجنبه مع زملائه من الهبوط ولاسيما انه حالياً في المركز ماقبل الأخير.

وتابع "أمامنا خمس عشرة جولة هي كافية لنسعى من خلالها تعزيز نتائج الفريق بتكاتف الجهاز الفني بقيادته الجديدة واللاعبين والإدارة".

وكانت إدارة النادي أنجزت إجراءات انتقال اللاعب لفريق الحدود قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية إلا أن المحترف الاردني تاخر لاسباب مختلفة .

ويحتل فريق الحدود المركز التاسع عشر ماقبل الاخير برصيد 19 نقطة .