الاردني احسان الحداد يوقع على كشوفات الشرطة ويخضع لتدريبات فردية مع المدرب البرازيلي

شفق نيوز/ وقّع لاعبُ المنتخب الأردني "إحسان الحداد" رسمياً على كشوفاتِ فريق الشرطة العراقي بكرةِ القدم، فيما سيخضع لتدريباتٍ فرديّةٍ في العاصمةِ بغداد تحت إشرافِ المدرب البرازيلي توني مع عددٍ من اللاعبين المصابين الذين يخضعون لبرنامجٍ تأهيلي بغية انخراطهم في المبارياتِ المقبلة للفريق.

وقال حسين الخرساني المدير الاعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "من المؤمل أن تصل البطاقةُ الدوليّة للاعب الحداد بغية إشراكه في الجولاتِ المقبلة".

يشار إلى أن عدداً من اللاعبين مثل "علي حصني وسجاد جاسم وأحمد يحيى ووليد سالم" يخضعون لبرنامجٍ تأهيلي مكثفٍ من المدرب البرازيلي توني بغية إيصالهم إلى الجاهزيةِ المطلوبة، فيما يحتاج اللاعب بسام شاكر إلى راحةٍ سلبيةٍ لثلاثة أيامٍ نتيجة تعرضه لإصابةٍ طفيفة.