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الارجنتين تكسر عقدتها وتنتزع فوزاً من بوليفيا العنيد

Category: ريـاضة

Date: 2020-10-13T22:12:56+0000
الارجنتين تكسر عقدتها وتنتزع فوزاً من بوليفيا العنيد

شفق نيوز/ حقق ميسي ورفاقه فوزاً غاب عن منتخبهم الأرجنتين طويلاً، في العاصمة البوليفية لاباز على ارتفاع 3600 م.

ونجح منتخب الأرجنتين بالفوز 2-1 في الجولة الثانية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢.

وسجل لمنتخب التانغو مهاجم نادي إنتر الإيطالي، لاوتارو مارتينيز 45، وزميله في الدوري الإيطالي خواكين كوريا لاعب لاتسيو 79.

وكان منتخب بوليفيا قد تقدم بهدف عبر مارسيلو مارتينز مورينو 24.

 وكسر منتخب المدرب ليونيل سكالوني عقدة عمرها 15 عاماً، إذ يعود الفوز الأخير للأرجنتين على بوليفيا في عقر دارها إلى عام 2005 في تصفيات مونديال 2006 عندما تغلبت عليها 2-1، علماً بأنها فازت في ثلاث مناسبات فقط في لاباز في تاريخ المواجهات بين المنتخبين.

 والفوز هو الثاني لمنتخب الأرجنتين بعد فوزه الصعب وغير المقنع على ضيفه منتخب الإكوادور في الجولة الأولى بهدف ميسي.

 

 

 

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