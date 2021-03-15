الادارة المؤقتة للطلبة تعقد اجتماعها الاول وتخرج بجملة قرارات

شفق نيوز/ قررت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الطلبة الرياضي، يوم الاثنين، تشكيل لجنة لاستلام النادي من الإدارة السابقة، وفيما رجحت إمكانية إعادة النظر ببعض لاعبي الفريق الكروي وضم أسماء جديدة، اكدت جديتها بالعمل على تأمين مستحقات اللاعبين المالية.

وذكر المكتب الإعلامي للنادي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الهيئة الإدارية عقدت اجتماعها الاول في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور صلاح الفتلاوي وحضور كافة الاعضاء، وناقشت فقرات جدول الاعمال واصدرت بعض القرارات.

وبين أن رئيس الهيئة المؤقتة شكل لجنة برئاسة نائبه الكابتن باسم عباس، وعضوية امين السر وصفي كريم، والامين المالي الدكتور علي نعيم، لاستلام النادي من الادارة السابقة، وتحديد موعد لذلك بالاتفاق مع الادارة السابقة.

واشار الى ان الاجتماع نقاش بخصوص وضع الفريق واسباب سوء النتائج في الدوري الممتاز، مبينا أن الكابتن باسم عباس عزا ذلك الى تأخير مستحقات اللاعبين ووعد بعقد جلسة مع الكادر التدريبي واللاعبين لغرض الوقوف على الاسباب الحقيقية للنتائج السلبية وضرورة ايجاد الحلول وانتشال النادي من المراكز الاخيرة.

واضاف المكتب الاعلامي ان الهيئة المؤقتة أكدت ان جميع الخيارات مفتوحة امامها بما فيها اعادة النظر بالخيارات الفنية وامكانية دعم النادي بأسماء جديدة، مشيرا الى انه تم تكليف باسم عباس بإعداد خطة حول هذا الموضوع.

وتابع بأن الهيئة ناقشت ضرورة فتح باب الانتساب الى الهيئة العامة للنادي وفقاً للشروط والضوابط التي ينص عليها قانون 18 المعتمد واستقطاب ابناء النادي من النجوم السابقين والكفاءات في وزارة التعليم اضافة الى من تنطبق عليهم شروط الانتساب ويرغبون بالدخول في الهيأة العامة.

وذكر أن المجتمعين ناقشوا مع الامين المالي ضرورة توفير ابواب لصرف الاموال لتمشية امور النادي بالسرعة الممكنة وبالاخص الامور اليومية من نقل وسكن وطعام للاعبين اضافة الى الاحتياجات الضرورية الاخرى للفريق الكروي، مؤكدة جديتها بالعمل على توفير دفعات من عقود اللاعبين في الايام القليلة المقبلة.