"الاختبار الأخير".. مانشستر سيتي يحدد مصير ألونسو مع ريال مدريد

شفق نيوز- مدريد

يبدو أن منصب مدرب ريال مدريد الإسباني تشابي ألونسو، أصبح على حافة الهاوية، بعد الخسارة من سيلتا فيغو بهدفين نظيفين، والصورة الباهتة التي ظهر بها الفريق ضمن الدوري الممتاز.

ووفقاً لصحيفة "الموندو" الإسبانية، كانت ليلة الأحد طويلة في ملعب سانتياجو برنابيو، بعدما ظهر الفريق الملكي بلا أي حافز في الدقائق الأولى، وفاقد الانضباط في الدقائق الأخيرة، مع غياب كامل للكرة على مدار اللقاء، ما وضع ألونسو في موقف حرج للغاية.

وأشارت إلى أن كبار المسؤولين في النادي الملكي اجتمعوا بعد المباراة لساعات طويلة من أجل لمناقشة إذا كان المدرب سيستمر في منصبه أم لا.

وحقق الفريق الملكي انتصاراً واحداً فقط في آخر 5 جولات من الدوري، وانتقل من الصدارة بفارق 5 نقاط عن برشلونة إلى التراجع بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، وكل ذلك خلال شهر واحد فقط.

وبحسب الصحيفة، فإن الاجتماع الذي امتد حتى ما بعد الواحدة فجراً، خرجت استنتاجات واضحة بأن المباراة المقبلة أمام مانشستر سيتي ستكون الفرصة الأخيرة لألونسو، والعلاقة بين المدرب واللاعبين باتت غير قابلة للإصلاح.

وفي الوقت نفسه، بدأ ريال مدريد في استكشاف سوق المدربين لإيجاد بديل له، حيث تتصدر القائمة أسماء زين الدين زيدان ويورجن كلوب، حيث أن رحيل المدرب الباسكي كان محور النقاش بطريقة مباشرة وواضحة أكثر من أي وقت مضى هذا الموسم، وفقاً للصحيفة.

وأشارت إلى أن قبل أسبوع، وقبل مواجهة أتلتيك بيلباو، كان الحديث الداخلي يدور حول اختبار نهائي يمتد 7 أيام و3 مباريات، تشمل لقاء أتلتيك بيلباو، سيلتا فيجو، ومانشستر سيتي.

حتى الآن، سجّل الفريق فوزاً وهزيمة، لكن الكارثة أمام سيلتا فجّرت غضب أكثر من مسؤول، الذي أراد الاستغناء عن ألونسو قبل مواجهة فريق بيب جوارديولا.

كما أوضحت أن جزءاً كبيراً من اللاعبين على خلاف مع المدرب، وهو أمر لا يمكن تحمله في فريق بحجم ريال مدريد.

فيما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من النادي المالكي، أنه "إذا خسر ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، سيتم إقالة تشابي من منصبه".