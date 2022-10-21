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الاثنين انطلاق الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز .. وهذه المواجهات

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-21T07:20:24+0000
الاثنين انطلاق الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز .. وهذه المواجهات

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم عن مباريات الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز المقررة انطلاقها يوم الاثنين المقبل باقامة اربع مباريات يستهلها فريقا الديوانية وضيفه الزوراء على ملعب الكوت في الساعة الثالثة عصراً.

وفي الساعة الخامسة والربع مساءً يحتضن ملعب النجف الدولي مباراة نفط الوسط وضيفه دهوك، وعلى ملعب المدينة يستضيف النفط فريق الشرطة في الساعة الخامسة والربع مساءً، ويضيف الكهرباء فريق القوة الجوية على ملعب الزوراء في الساعة السابعة والنصف مساءً .

وتتواصل منافسات الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز في اليوم التالي الثلاثاء بإقامة ست مباريات، اثنتان منها تقام في الساعة الثالثة عصرا الاولى بين فريقي زاخو وضيفه نوروز على ملعب الاول ، والثانية تجمع القاسم

والكرخ على ملعب كربلاء الدولي ، بينما تقام مباراتان في الساعة الخامسة والربع مساءً تجمع الاولى فريقا النجف والصناعة على ملعب النجف الدولي، وتجري الثانية بين الطلبة ونفط ميسان على ملعب المدينة الدولي، كما تقام مبارتان في الساعة السابعة والنصف مساءً الاولى تجمع كربلاء وضيفه نفط البصرة على ملعب كربلاء الدولي ، وتجري الثانية بين اربيل والحدود على ملعب فرانسو حريري .

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