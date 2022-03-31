الاثنين المقبل.. كرة الدوري الممتاز تتحرك بغياب القوة الجوية وأمانة بغداد

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، منتصف الأسبوع المقبل موعداً لاستئناف منافسات الدوري الممتاز بعد خروج المنتخب العراقي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان يوم الاثنين المقبل الموافق الرابع من شهر نيسان/ أبريل المقبل موعداً لاستئناف منافسات الجولة 26 لدوري الكرة الممتاز، حيث ستقام مباراتين تجمع النفط مع ضيفه النجف على ملعب الأول في الساعة الثالثة والنصف ظهرا، والثانية في الساعة العاشرة مساء بين فريقي نفط الوسط وضيفه الشرطة.

وفي اليوم التالي الثلاثاء ستقام مباراتين الاولى على ملعب الجامعة في السليمانية بين نوروز وضيفه سامراء في الساعة الثالثة والنصف عصرا، والثانية بين الميناء وضيفه الصناعة على ملعب الفيحاء في الساعة العاشرة مساءً.

وتستمر المنافسات في يوم الأربعاء بإقامة مباراتين الاولى على ملعب زاخو بين فريقي اصحاب الارض والجمهور زاخو وضيفه الديوانية في الساعة الثالثة والنصف، أما اللقاء الثاني فيجمع فريق نادي نفط البصرة وضيفه الطلبة على ملعب الفيحاء في الساعة العاشرة مساءً.

وتقام ثلاث مواجهات في اليوم الأخير من الجولة يوم الخميس تجمع الاولى الكرخ مع ضيفه القاسم على ملعب أحمد راضي في الساعة الثالثة والنصف عصرا، بينما تقام مباراتان في الساعة العاشرة مساءً تجمع الاولى فريق نادي اربيل مع ضيفه الكهرباء على ملعب فرانسو حريري، بينما تجمع الثانية فريقا الزوراء ونفط ميسان على ملعب الزوراء.

وسيغيب فريقا القوة الجوية وأمانة بغداد عن منافسات الجولة 26 من الدوري الممتاز وذلك لسفر "الصقور" إلى المملكة العربية السعودية حيث سيلاقي فريق الجزيرة الإماراتي في الثامن من نيسان المقبل ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.