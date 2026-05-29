الاثنين المقبل.. انطلاق الجولة الأخيرة من دوري النجوم

تنطلق يوم الاثنين المقبل، منافسات الجولة الاخيرة 38 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، باقامة 10 مواجهات تتوزع بين ملاعب العاصمة بغداد والمحافظات، وتستمر على مدار يومين.

وشهدت الجولة الماضية تتويج القوة الجوية بلقب دوري النجوم للموسم 2025-2026 بعدما رفع رصيده إلى 86 نقطة، بينما حسم الشرطة الوصافة برصيد 81 نقطة، وأربيل ثالثا برصيد 76 نقطة.

وستشهد الجولة الأخيرة صراعاً حاسماً بين ثلاثة فرق لحسم المراكز الرابع والخامس والسادس، في ظل تقارب النقاط بينها، اذ يحتل الزوراء المركز الرابع برصيد 66 نقطة بعد نهاية الجولة الـ37، يليه الطلبة خامساً بـ64 نقطة ، فيما جاء الكرمة سادساً برصيد 62 نقطة.

وفي صراع المركز الـ18 المؤهل الى الملحق (البلاي أوف)، يتنافس فريقا نفط ميسان، صاحب المركز الـ17 برصيد 39 نقطة، وأمانة بغداد الذي جمع 37 نقطة، اذ ستحدد نتائج مباراتيهما مصير البقاء في دوري النجوم أو خوض مواجهة الملحق أمام الفائز من لقاء الحدود وكربلاء في الدوري الممتاز.

في المقابل، تأكد هبوط النجف والقاسم من دوري النجوم، لتصبح مواجهتهما في الجولة الأخيرة مجرد تحصيل حاصل.