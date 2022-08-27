الاثنين المقبل.. المنتخب العراقي لكرة القدم يباشر بأول وحدة تدريبية بقيادة راضي شنيشل

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، راضي شنيشل، يوم السبت، ان أول وحدة تدريبية للمنتخب تحت اشرافه والجهاز الفني المساعد ستبدأ يوم الاثنين المقبل.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز، ان التدريبات ستقام في ملعب يحدد لاحقاً ببغداد بعد غدٍ الاثنين استعدادا للبطولة الرباعية المقررة في الأردن خلال شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

واوضح انه اختار قائمة لاعبيه الذين سيمثلون المنتخب وهم مزيج ما بين المنتخبين الاولمبي والاول في اول مهمة له في البطولة الرباعية التي حددت للمدة من 19 - 27 أيلول/ سبتمبر المقبل في العاصمة عمان، ضمن أيام فيفا المعتمدة بمشاركة العراق وسلطنة عمان وسوريا والأردن.

وكان شنيشل قد أعلن عن القائمةُ الاولية التي تضم 35 لاعباً هم كلٌ من: جلال حسن، أحمد باسل، أحمد شاكر ، حسن حبيب، أحمد عبد الحسين، مهند جعاز، حسين عمار، رسلان حنون، زيد تحسين، مناف يونس، كاردو صديق، مارتن حداد، علي فائز، ميرخاس دوسكي، حسن رائد، حمزة عدنان، أمجد عطوان، زيدان إقبال، محمد علي عبود، محمد قاسم، سجاد جاسم، إبراهيم بايش، بسام شاكر، أمير العماري، منتظر محمد، حسن عبد الكريم، شيركو كريم، وكاع رمضان، أحمد فرحان، منتظر عبد الأمير، حسين علي، أيمن حسين، اسو رستم، علاء عباس، علي الحمادي.

وكان الاتحاد العراقي اعلن عن تحديد أولي ليوم الأحد كأول وحدة تدريبية للمنتخب.