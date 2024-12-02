الاتصالات يعمّق جراحات غاز الشمال في دوري كرة القدم الممتاز

شفق نيوز/ استمر فريق غاز الشمال الكركوكي، بنزيف النقاط على أرضه وبين جمهوره، يوم الاثنين، حيث حقق فريق لاتصالات الفوز بهدف دون رد ضمن جولة جديدة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم في المباراة التي جرت على ملعب غاز الشمال في كركوك.

وشهد الشوط الأول أفضلية للضيوف فريق الاتصالات على حساب أصحاب الارض والجمهور غاز الشمال، حيث تمكن فريق الاتصالات من تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 6 من بداية الشوط الأول وحاول خط الهجوم لفريق غاز الشمال تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 20 لكن خط دفاع الاتصالات أبعد الكرة، وبين هجوم ودفاع للفريقين انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الاتصالات.

وفي الشوط الثاني فرض فريق الاتصالات هيمنة و سيطرة تامة على مجريات الشوط وبقي متسيد على مجريات الشوط وسط تراجع اداء خط هجوم ووسط فريق غاز الشمال ولم يفلح فريق الاتصالات من تسجيل اي هدف وفي الدقيقة 95 شهدت المباراة توتر بين لاعبي غاز الشمال والاتصالات اعتراضا على قرارات الحكم.

وانتهت المباراة بهدف لصالح الاتصالات دون رد لغاز الشمال، الذي واصل عروضه المخيبة لآمال الجمهور ومتابعي الفريق، وغادر الطاقم التحكيمي من ملعب المباراة وسط حراسة مشددة من قبل قوة حفظ أمن الملاعب.