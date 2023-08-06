الاتصالات يتوّج بلقب أندية العراق للشطرنج

شفق نيوز/ توّج نادي الاتصالات الرياضي، يوم الأحد، بلقب بطل أندية العراق للشطرنج لفئة الشباب في المسابقة التي ضيفتها في محافظة نينوى.

وكان للاعبي الاتصالات الحصة الأكبر بالتواجد في المنتخب العراقي للشطرنج، بعدما فرضوا سيطرتهم وأفضليتهم على جميع المنافسين، وذلك مكنهم من اعتلاء المركز الأول في بطولة أندية العراق.

‏‎وكان ترتيب الفرق الأخرى، القادسية بالمركز الثاني، والسنية ثالثاً، وخانزاد في المركز الرابع.

‏‎ويشرف على فريق الاتصالات، عروبة محمد حسين، ومدرب الفريق إحسان كاظم، وإدارية الفريق مروة محمد.

‏‎وتأتي هذه البطولة التي شهدت تنافساً كبيراً بين الفرق الثمانية التي جاءت من مختلف المحافظات، ضمن اهتمامات اتحاد اللعبة لاختيار العناصر المميزة لتمثل المنتخب العراقي في الاستحقاقات المقبلة.