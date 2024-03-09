الاتصالات يتوج ببطولة الأندية الممتازة في لعبة الشطرنج

شفق نيوز/ توج نادي الاتصالات، يوم السبت، ببطولة أندية العراق للدرجة الممتازة بالشطرنج، التي أقيمت في قاعة فندق "الانتر" بالعاصمة بغداد.

وقال المنسق الإعلامي للاتحاد العراقي للشطرنج، رافد البدري، لوكالة شفق نيوز، إن "190 لاعباً ولاعبة يمثلون 14 نادياً من جميع محافظات العراق شاركوا في البطولة".

وأضاف البدري، أن "نادي الاتصالات تمكن من تحقيق اللقب بعد أن جمع 24 نقطة من خلال خوضه 13 جولة، حيث فاز في 11 جولة وتعادل في اثنتين منها".

وتابع أن "نادي الكهرباء حل ثانياً برصيد 22 نقطة، وجاء نادي خان زاد ثالثاً برصيد 22 نقطة أيضاً، ولكن الكهرباء تفوق بفارق نقاط الطاولات بينما جاء نادي البيشمركة رابعاً".

وأوضح البدري، أن "البطولة جرت في فندق (الانتر) للفترة من يوم 6 - 9 من شهر آذار الجاري، وهو التجمع الثاني الذي لعبت فيه الفرق 6 جولات استكمالا للتجمع الأول الذي لعبت فيه 7 جولات، وبطريقة الدوري من مرحلة واحدة".