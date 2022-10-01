الاتحاد يرفض تأجيل موعد مباراة كأس السوبر والكرخ يشكو قطوعات بغداد

شفق نيوز / كشفت ادارة نادي الكرخ، اليوم السبت، عن رفض الاتحاد العراقي لكرة القدم تأجيل مباراة كأس السوبر المقررة يوم غد أمام نادي الشرطة، فيما بينت ان لاعبيها في جانب الرصافة لم يتمكنوا من الوصول الى النادي لإجراء وحدة تدريبية .

وتقام يوم غد الأحد مباراة كأس السوبر بين فريقي الشرطة والكرخ في ملعب المدينة الدولي في الساعة السابعة مساءً، فيما شهدت العاصمة بغداد قطوعات أمنية للمناطق، وعدم القدرة على العبور بين جانبي الكرخ والرصافة بسبب التظاهرات الحالية.

وقال مدير اعلام نادي الكرخ حسين سلمان لوكالة شفق نيوز إن "لاعبينا الذين يتواجدون بجانب الرصافة لم يتمكنوا من الوصول الى التمرين، وكذلك الحال للاعبي الشرطة الذين يسكنون صوب الكرخ، فلاعبي الفريقين أصبح من الصعب عليهما وصولهم للملعب لإجراء الوحدة التدريبية الأهم هذا اليوم".

وأضاف سلمان أن "الاتحاد العراقي لكرة القدم الذي يتواصل معه النادي أكد بأن المباراة قائمة بموعدها ولا تأجيل للمباراة"، مبينا ان "الامر الان ليس بيد الكرخ او لشرطة بل القرار بيد الاتحاد رغم الظرف الآني".

من جهته قال المدير الاعلامي لنادي الشرطة حسين الخرساني لوكالة شفق نيوز أنه "لا مشكلة لفريق نادي الشرطة باقامة اللقاء يوم غد الاحد"، مبينا أن "الفريق جاهز لمباراة يوم غد ، ولا نفكر بالتأجيل".

واضاف ان "فريقنا جاهز ونسعى لخطف اللقب ولكن يبقى موضوع التأجيل بيد اتحاد الكرة الذي لم يبلغنا عن اي تأجيل لغاية الآن".