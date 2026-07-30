الاتحاد الأوروبي يقاطع كأس العالم لكرة القدم بسبب مقترح فيفا الاستثماري

شفق نيوز- متابعة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، يوم الخميس، مقاطعة كأس العالم ومسابقات الاتحاد الدولي الأخرى احتجاجا على خطة بيع حصص لمستثمرين خارجيين في شركة تابعة ستتولى إدارة بطولات الفيفا، بما في ذلك كأس العالم.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام، موضحة أن الاتحادات الأعضاء صوتت بالإجماع على قرار المقاطعة واتُخذ القرار في اجتماع عقد عن بعد.

وكان مستشار للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قال إن المنظمة لا "تبيع كأس العالم" مدافعا عن خطة لإنشاء كيان تجاري جديد تقدر قيمته بنحو 20 مليار دولار، مع طرح حصة تصل إلى 20% منه أمام مستثمرين من القطاع الخاص، بعد انتقادات أثارتها الخطة من اتحادات قارية.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن جريح مافي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ليبرتي ميديا والمستشار التجاري للمشروع، قوله، إن الكيان الجديد، الذي سيحمل اسم "فيفا فورورد إنتربرايز" سيتولى إدارة الأنشطة التجارية وعمليات تنظيم الفعاليات التابعة للفيفا تحت مظلة واحدة.

وبحسب الخطة، سيحتفظ الفيفا بالسيطرة الكاملة على الكيان الجديد، مع بيع حصص أقلية للمستثمرين بهدف جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما تقدر قيمة الكيان بنحو 20 مليار دولار.