الاتحاد الأوروبي يرفض تدخل ترمب في القرارات الرياضية

شفق نيوز- متابعة

شدد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الرياضة جلين ميكاليف، يوم الاثنين، ضرورة ابتعاد القرارات الرياضية عن التدخلات السياسية، وذلك على خلفية الجدل بشأن تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في قضية لاعب منتخب أميركا فولارين بالوجون.

وقال ميكاليف، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "القرارات المتعلقة بالقواعد الرياضية والشؤون الرياضية هي من اختصاص الهيئات الرياضية، وليس السياسيين، والتأثير على القرارات الرياضية من شأنه أن يقوض استقلالية الرياضة".

وجاءت تصريحات ميكاليف بعدما علق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عقوبة إيقاف المهاجم الأميركي فولارين بالوجون، إثر حصوله على بطاقة حمراء، بما يسمح له بالمشاركة في المباراة المقبلة أمام بلجيكا، وذلك بعد دعوة وجهها ترمب إلى رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لإعادة النظر في القضية.

وأضاف ميكاليف: "عبر عدد من مشجعي كرة القدم، بمن فيهم لاعبون سابقون، عن آرائهم بشأن إيقاف بالوجون. وبصفتي مشجعاً، أعتقد أيضاً أن هذا القرار كان خاطئاً".

وأكد أن قناعته الشخصية بشأن القرار لا تغير موقفه المبدئي بضرورة أن تبقى إدارة الشأن الرياضي وقواعده بيد الهيئات الرياضية المستقلة.