الاتحاد الأوروبي يحقق مع 4 لاعبين من ريال مدريد

شفق نيوز/ قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا"، يوم الخميس، فتح تحقيقا مع أربعة من نجوم ريال مدريد الإسباني، بتهمة "السلوك غير اللائق".

وجاءت هذه الخطوة بسبب طريقة احتفال فوز النادي الملكي على جاره اللدود أتلتيكو بركلات الترجيح في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيتم التحقيق مع الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور، وسيواجه مهاجما ريال، بالإضافة إلى المدافع الألماني أنتونيو روديغر ولاعب الوسط داني سيبايوس، عقوبة محتملة قبل مواجهة أرسنال الإنكليزي في ذهاب الدور ربع النهائي في 8 نيسان/أبريل المقبل.

وقال "ويفا" في بيان "عُيّن مفتش أخلاقيات وانضباط من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتحقيق في مزاعم السلوك غير اللائق من قبل لاعبي ريال مدريد".

وأشارت تقارير محلية إلى أن "ويفا" يراقب لاعبي ريال مدريد بسبب طريقة احتفالهم بعد الفوز.

ولم يستجب الاتحاد الأوروبي وريال مدريد فورا لطلب وكالة "فرانس برس" للتعليق.

يذكر أن ريال مدريد حامل لقب المسابقة القارية الأم 15 مرة، فاز بركلات الترجيح (4-2) على غريمه أتلتيكو في 12 آذار/مارس بعد تعادلهما 2-2 في إجمالي المباراتين (فاز ريال 2-1 ذهابا وأتلتيكو 1-0 إيابا). وانتهت المباراة على وقع جدل كبير بعد إلغاء ركلة الأرجنتيني خوليان ألفاريس بسبب لمسه الكرة مرتين أثناء التسديد.